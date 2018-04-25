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Виленский Вестник,Культура

Фестиваль света

Фото/Саулюса Жюры

По случаю дня рождения Вильнюса в январе 2020 года во второй раз состоится Фестиваль света. Около 30 инсталляций можно будет увидеть 24-26 января во двориках Старого города (в их числе дворики Издательства искусств и Великокняжеского дворца).

Большая часть инсталляций уже подготовлена. На этот раз внимание уделят литовским деятелям искусства, поэтому их авторы — литовцы. «Мы продолжим миссию Гядиминаса, начатую 697 лет назад, – он своими письмами, а мы световыми инсталляциями пригласим гостей в столицу. Фестиваль несет несколько миссий. Главная – создание праздничного настроения по случаю дня рождения города, раскрытие красоты архитектуры города с помощью освещения. Мы также хотим, чтобы фестиваль стал пространством для роста литовских деятелей искусства, полигоном для проведения испытаний и трамплином в международное пространство», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Фестиваль будет проходить с 24 по 26 января. Согласно подсчетам, первый фестиваль собрал 130 тыс. человек. Организаторы обещают новые и необычные инсталляции, которые включат в себя символы города – на прошлом фестивале внимание привлек светящийся меч Гядиминаса, в этом году освещение подчеркнет еще более заметные объекты.

На первом фестивале продемонстрировали 26 инсталляций из 8 стран мира. Вильнюсский фестиваль света – один из основных акцентов дня рождения столицы Литвы по мере приближения ее 700-летнего юбилея, который будет отмечен в 2023 году.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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