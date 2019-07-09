Фестиваль в Памплоне: пятеро ранены

Фото из открытых источников

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В ходе стартовавшего в минувшую субботу в Испании ежегодного фестиваля Сан-Фермин пострадали не менее пяти человек, в числе которых – туристы из США.

Эти люди принимали участие в забеге с быками– «энсьерро», проходившем в Памплоне, административном центре провинции Наварра на севере страны.

Об этом сообщает в воскресенье, 7 июля, зарубежные СМИ со ссылкой на испанское издание La Vanguardia и представителя Красного Креста Хосе Альдабу.

Фестиваль, получивший свое наименование в честь святого Фермина, покровителя Наварры продлится девять дней, во время которой испанцев и гостей страны ждут многочисленные парады, концерты и детские утренники, а также забеги с быками – изюминки этого народного празднества.

В прошлом году во время энсьерро с быками погибли двое мужчин, одному из которых было 22 года, другому – 35 лет. 10 человек, получивших травмы, были госпитализированы. С 1910 года во время аналогичных забегов погибли 16 человек.