Фестиваль «Вечера в Ужутракисе 2019»

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

🔊 Воспроизвести

Фестиваль «Вечера в Ужутракисе» – одно из ярчайших, репрезентирующих Тракай и Литву культурных мероприятий. С 2005 года в фестивале принимают участие самые известные в нашей стране исполнители и мировые звезды музыки.

У фестиваля «Вечера в Ужутракисе» сложилась постоянная, растущая с каждым годом аудитория любителей музыки. Концерты в усадьбе Ужутракис, откуда открывается великолепный вид на Тракайский замок и воды озера Гальве, никого не оставят равнодушным. Атмосфера самая что ни на есть демократичная – слушатели наслаждаются музыкой не только в парке, созданном знаменитым французским ландшафтным архитектором Эдуардом Франсуа Андре, но и плавая на лодках и яхтах по озеру Гальве. «Вечера в Ужутракис» вдыхают жизнь в один из самых известных объектов культурного наследия Литвы, раскрывая его через завораживающий мир звуков музыки. Музыкальный фестиваль проводится с июля по август. Место проведения — поместье Ужутракиc, Тракай.

Программа

2019-07-14, 11.00.

Концерт духовной музыки.

Костел, Аукштадварис.

Вход свободный.

2019-07-21, 19.00.

Вечер камерной музыки «Вместе с флейтой».

Поместье Ужутракиc.

2019-07-28, 19.00.

Струнный квартет АРТ ВИО.

Концерт памяти композитора Анатолия Шендероваса.

Поместье Ужутракиc.

Подробная информация: www.uzutrakiovakarai.lt