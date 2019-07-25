Фестиваль «VIVACE VILNIUS 2019»

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Международный летний музыкальный фестиваль Vivace Vilnius, учрежденный в 2012 году литовской скрипачкой Эгле Ярковой, дает возможность многообещающим музыкантам продолжить учебу, а также оживить летний сезон в Вильнюсе.

Выдающиеся преподаватели мирового класса и приглашенные артисты, представляющие 14 стран, за это время дали 60 концертов. Помимо публичных выступлений, фестиваль приглашает перспективных студентов музыкальных, средних школ, консерваторий и музыкальных академий на обучение и профориентацию.

В 2016 году молодые музыканты Вильнюсского музыкального фестиваля «VIVACE VILNIUS» выступили в качестве гостей на международной конференции «Музыка и музыкальная терапия для здоровья детей и подростков». На конференции под руководством д-ра Лизы М. Вонг были представлены эксперты по музыкальной терапии и музыкальной медицине. Они провели семинары по практике исцеления музыкой.

Идея фестиваля — предоставить студентам бесплатное образование, сделать концерты доступными для широкой аудитории, независимо от их финансовых возможностей.

Концерты классической музыки — 28 июля — 3 августа 2019 года.

С участием приглашенных художников, преподавателей и студентов пройдут в Музее декоративно-прикладного искусства и дизайна (ул. Арсенало, 3А).

Международные мастер-классы — 29 июля — 3 августа.

Для студентов скрипки и фортепиано (12 — 26 лет) и камерных ансамблей состоится в Organum (ул. Басанавичяус, 26, Вильнюс).

Мастер-классы по скрипке: 29 июля — 3 августа. Профессор Линн Чанг (США) и профессор Ингрида Армонайте (Литва)

Мастер-классы PIANO:

29 июля — 2 августа. Профессор Джонатан Басс (США).

Подробная информация: www.vivacevilnius.org