Новых хозяев ищет и с нетерпением ждет крошка нашего приюта – Фета. Это уже взрослая собачка, но очень активная и жизнерадостная, как маленький щенок. Ответственных и любящих животных кандидатов в хозяева Феты очень ждем по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».