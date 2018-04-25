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Ищу семью

Фета

Новых хозяев ищет и с нетерпением ждет крошка нашего приюта – Фета. Это уже взрослая собачка, но очень активная и жизнерадостная, как маленький щенок. Ответственных и любящих животных кандидатов в хозяева Феты очень ждем по тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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