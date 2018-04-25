Филипп Лось: «Наше прошлое не ждет нас обратно»

– Я как будто прожил несколько жизней. Был молодым студентом педагогического университета и преподавал в школе историю, на третьем курсе увлекся театром и пришел в «Школу современной пьесы», когда театр еще только создавался. И был не опытным, но очень деятельным театральным администратором, организовывал гастроли, занимался продажей билетов и рекламой, монтировал декорации – успевал сделать миллион всяких дел и все время находился в движении.

Театр вырос, стал популярным, я много лет был одним из руководителей «Школы современной пьесы». И, когда уже многому научился и многое понял, появилось стремление изучать театральную режиссуру, поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. И началась совсем другая жизнь – занятия с педагогами, репетиции, показы.

Жизнью Русского театра Эстонии я интересовался уже давно, и, когда в 2017 году театр объявил конкурс на должность художественного руководителя, мое предложение, думаю, показалось конкурсной комиссии наиболее взвешенным и продуманным.

Я всегда стремился к разнообразию жизни. Работа в театре – это в первую очередь вызов, исследование своих возможностей. Нельзя останавливаться, говоря себе: «Это не мое, я это не сделаю». К счастью, театр – это такое место, где рано или поздно всегда предоставляется возможность проявить все свои знания и способности.

– Сейчас вы – художественный руководитель Русского театра Эстонии. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого театра и чем он отличается от других эстонских театров. Скорее всего, вы интересовались спецификой русских театров и в других странах, например, в Литве и Латвии. Можно ли провести параллели и найти сходства в деятельности этих театров?

– В истории двух наших театров (в Вильнюсе и в Таллине) очень много общего. Изначально они возникли в послевоенные годы, преимущественно как форпосты русской театральной культуры в Прибалтике.

У нашего театра богатая и славная история в течение советского периода, и значительная часть зрителей старшего поколения тесно связывает свое восприятие театра с этим прошлым. Мы для них прежде всего хранители театральной традиции и национальной идентичности. А вот новым поколениям зрителей важнее актуальность и разнообразие драматургического материала и режиссерских концепций. Поэтому наша цель – поиск разумного баланса в репертуаре.

С другими эстонскими театрами нас всегда связывали тесные партнерские отношения, мы искали и продолжаем искать новые формы сотрудничества с ведущими эстонскими режиссерами, актерами, драматургами. Театральный мир Эстонии – это большая дружная семья, где каждый театр, большой и маленький, имеет свое неповторимое творческое лицо, где никто не обделен вниманием публики и театральной критики. Многие спектакли и наиболее яркие актерские работы Русского театра в разные годы становились лауреатами театральных премий Эстонской республики.

Так случилось, что первые свои спектакли в Эстонии я ставил именно в эстонском театре, в городе Раквере. Мне думается, что в своих лучших работах наш Русский театр и другие эстонские театры очень сходны, русские и эстонские актеры, по сути, воспитаны в близких театральных традициях. Мы часто ходим на премьеры друг к другу, общаемся, учимся у своих коллег. Профессиональное единение важнее национальных особенностей. Эта тенденция, как я вижу, свойственна и нынешнему Русскому драматическому театру Литвы.

– Вы впервые ставите спектакль в Литве. Почему для дебюта в Вильнюсе вы выбрали именно пьесу Михаила Дурненкова «Утопия»? Чем она интересна для вас лично и актуальна для нашей публики? Стоит упомянуть, что это не первый ваш спектакль по пьесам М. Дурненкова и братьев Дурненковых, значит, чем-то эта драматургия вас зацепила?

– Действительно, я хорошо знаком с драматургией братьев Дурненковых, и один из моих первых спектаклей я поставил по их пьесе «Культурный слой», а несколько лет назад в «Школе современной пьесы» шла в моей постановке пьеса Михаила Дурненкова «Самый легкий способ бросить курить». Мне кажется, что авторы этих текстов очень точно, остро и правдиво чувствуют и переплавляют в свои сюжеты смыслы, образы, чувства, философию современного человека.

«Утопия» – трагична. Герои пьесы мечтают о счастье, любви, семейной гармонии, но обстоятельства заставляют их воссоздать дешевую и грязную забегаловку, фантом прошлого, который не хочет отпускать и в конечном итоге раздавит их. Это пьеса об обреченности желания вернуть то, что закончилось, о том, что возвращение в прошлое ведет к гибели и разрушению будущего.

В то же время история, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. У каждого из героев «Утопии» своя боль, свои отзвуки воспоминаний. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет характер глобальной эпидемии.

И каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперед, обрести себя в сегодняшнем, настоящем.

– Как ваш путь пересекся с Фаустасом Латенасом, одним из ведущих театральных композиторов Литвы? Может, это не первая ваша общая работа в театре?

– Для меня это первый опыт творческого сотрудничества с Фаустасом Латенасом, я всегда восхищался его музыкой, которая звучит во многих выдающихся спектаклях Э. Някрошюса, Р. Туминаса, Ю. Бутусова и многих других прекрасных режиссеров. И наша совместная работа – это ошеломительный опыт, заставивший во многом пересмотреть саму философию спектакля, ощутить ритм и настроение пьесы.

– Представьте, пожалуйста, и других ваших коллег в этом спектакле. Какие задачи перед ними стояли при постановке «Утопии»?

– Прежде всего это актеры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович. Я очень рад встретиться в работе над спектаклем со своими яркими, талантливыми коллегами из Русского драматического театра Литвы, и мы абсолютно совпадаем в своем стремлении рассказать эту историю зрителям точно и убедительно.

Художник Лилия Хизматуллина – выпускница факультета сценографии Школы-студии МХАТ, ученица главного художника «Ленкома» Алексея Кондратьева, автор сценографии и костюмов в спектаклях театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Таллина.

Художник по свету Андрей Смирнов – один из наиболее признанных и востребованных специалистов в Москве, автор более 30 спектаклей. У нас с Андреем богатый опыт сотрудничества, начиная с моих первых спектаклей в «Школе современной пьесы».

– О концепции сценографии. Какова она? Вы уже отмечали, что образ на сцене должен быть емкий, лаконичный, чтобы действующие лица старались сделать пространство более человечным, менее утопичным, как-то заполнить и обжить его, но в итоге чтобы все оказалось только иллюзией.

– Мы вместе с художником Лилией Хизматуллиной искали воплощение сценического пространства, в котором мир утопии и материален и иллюзорен одновременно. При этом мне как режиссеру очень важно, что в результате наших поисков родился выразительный, запоминающийся образный ряд сценографии моего спектакля.

– В апреле готовится обмен гастролями Русского театра Эстонии в Вильнюсе и РДТЛ в Таллине. Ваш театр покажет три спектакля, в том числе и один спектакль, поставленный вами, – «Искусство примирения» по знаменитой пьесе Ясмины Реза «Бог резни». Расскажите, пожалуйста, коротко об этом спектакле и о вашей интерпретации пьесы.

– Идея поставить пьесу Ясмины Реза возникла на актерской лаборатории, темой которой была современная драматургия. Несколько наиболее удачных работ стали впоследствии спектаклями. Актерский эскиз по пьесе «Бог резни» зацепил меня и ярким актерским ансамблем (Татьяна Егорушкина, Дмитрий Косяков, Анна Сергеева и Виктор Марвин), и остроумными, динамичными диалогами, и занятным сюжетом.

Отдельная благодарность – сценографу этого спектакля Юлиане Лайковой.

Две супружеские пары встретились, чтобы уладить последствия драки сыновей-подростков. Но оказалось, что у взрослых накопилось множество собственных обид и претензий, и любые попытки цивилизованно договориться обречены на неудачу. У нас получилась острая социальная комедия с бурными объяснениями и эксцентричными истериками.

– Традиционно ждем нетрадиционного ответа на вопрос, что бы вы пожелали зрителям премьерного спектакля «Утопия»?

– Верить в будущее и жить настоящим. Каким бы ни было наше прошлое – удивительным или ужасным, темным, светлым, пестрым, – оно не ждет нас обратно. Его просто нет.

Лаура ПАЧТАУСКАЙТЕ, Русский драматический театр Литвы