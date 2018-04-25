Фильм скандального режиссера Романа Полански «Офицер и шпион»

«Давно хотел снять кино о знаменитом деле Дрейфуса и осветить всю историю не как костюмированную драму, а как своеобразный шпионский фильм. Для меня важно показать, что происходило в тогдашнем мире, очень похожем на современный: паранойя, несправедливые судебные решения, ложные обвинения, коррумпированные судьи и пресса, которые могут осудить и жестоко оскорбить. История невинно обвиняемого всегда привлекает зрителя, а это и моя цель как создателя фильма» — говорит режиссер.

Фильм Р. Полански рассказывает о деле Альфреда Дрейфуса, еврея, офицера французской армии. Это история, произошедшая в XIX веке, всколыхнувшая не только Францию, но и всю Европу.

После того, как его офицерская честь была позорно растоптана, А. Дрейфуса (актер Л. Гаррель) на долгие годы был сослан на отдаленный остров Дьявола в Атлантическом океане. Скандальное дело принимается расследовать начальник секретной службы Джордж Пикард (акт.Ж. Дюжарден). Изучая чрезвычайно запутанные обвинения, полковник понимает, что позорно униженный Дрейфус абсолютно невиновен, а выдвинутые против него обвинения являются тщательно разработанным планом крупных политических сил.

Это дело, вызвавшее широкий резонанс, разделило тогдашнее французское общество, породило недоверие у людей во всем мире к французским спецслужбам. Беспрецедентный случай привел во Франции к отделению церкви от государства, а также стал одним из главных источников идеи создания еврейского государства.

Дело А.Дрейфуса вспоминается и сегодня, когда политические скандалы сотрясают то или иное государство.

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