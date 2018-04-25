  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Бабьего лета придется подождать

Подробнее...
default image
Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Подробнее...
default image
МВД России предложило штрафовать родителей курящих детей

Подробнее...
default image
Философ Арвидас Юозайтис возглавит создающуюся партию

Подробнее...
default image
Литва просит продлить срок приема беженцев

Подробнее...
default image
Зеленский: Порошенко ответит за все, что сделал

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки

Подробнее...
default image
За провоз в Беларусь "Терафлю" и "Грипекса" грозит до пяти лет

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Подробнее...
default image
Р. Кароблис призывает НАТО прислать средства ПВО для защиты международного батальона

Подробнее...
default image
Германия – надежный партнер Литвы в области обороны

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

Подробнее...
default image
IKEA – один из крупнейших лесовладельцев в Литве

Подробнее...
default image
ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Рост мировой экономики падает - Всемирный банк

Подробнее...
default image
Беспокойное соседство

Подробнее...
default image
Монкявичюс: школы могут нанимать службы безопасности для борьбы с издевательствами и насилием

Подробнее...
default image
На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

Подробнее...
default image
В Польше построен самый большой в мире монстр-трак

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Философ Арвидас Юозайтис возглавит создающуюся партию

Фото BFL/ Стасиса Пашкявичюса

Один из лидеров партии «Порядок и справедливость» (ПС) Витаутас Камблявичюс в пятницу выразил убеждение, что философ Арвидас Юозайтис  станет главой вновь создающейся партии, невзирая на разногласия с председателем ПС Ремигиюсом Жемайтайтисом.

По словам В. Камблявичюса, председатель будет избираться в декабре на учредительном съезде новой партии, однако члены ПС уже сейчас положительно оценивают кандидатуру А. Юозайтиса, который в этом году баллотировался в президенты.

«Тогда (в декабре) и посмотрим, как уважаемого А. Юозайтиса оценивают члены нашей партии. Мне кажется, я в этом не сомневаюсь, что такое расположение и уважение, которое имеет место сейчас, я уверен на 100%, что уважаемый А. Юозайтис будет лидером нашей вновь созданной партии»,  – сказал парламентарий журналистам в сейме.

Он возглавляет парламентскую фракцию «Во благо Литвы», образовавшуюся после развала фракции ПС.

Кандидатура А. Юозайтиса на пост главы новой партии вызвала разногласия между Р. Жемайтайтисом и В. Камблявичюсом, который является первым заместителем председателя ПС.

После того, как в конце сентября члены ПС решили создать новую партию с лидером со стороны, В. Камблявичюс встретился с А. Юозайтисом и обсудил возможности возглавить новую политическую силу.

В. Камблявичюс сказал, что таким образом выполнял решение партии провести переговоры с вероятными кандидатами в председатели, однако Р. Жемайтайтис утверждает, что у политика не было таких полномочий.

В. Камблявичюс сказал, что лидерство А. Юозайтиса поддерживают другие представители ПС, входящие во фракцию «Во благо Литвы».

Сам А. Юозайтис утверждал, что программные положения ПС и его движения «Литва здесь» по сути совпадают.

Фракция ПС развалилась в начале сентября, на ее основе образовалась фракция «Во благо Литвы».

Председатель ПС Р. Жемайтайтис остался один и работает в составе Смешанной группы членов сейма.

Партия ПС как юридическое лицо привлечена к суду в деле о коррупции и обвиняется в том, что получила в результате взяток и незаконных хищений имущества более 350 тыс. евро.

А. Юозайтис на президентских выборах набрал 4,69% голосов и занял пятое место.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!