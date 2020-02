Finansinių paslaugų tinklas dengia beveik visą Lietuvą

Фото из открытых источников

Lietuvos regionuose pastaraisiais metais mažėjant bankų skyrių, Lietuvos bankų asociacija (LBA) teigia, kad šalyje yra vos kelios vietos, kur sudėtingiau gauti grynųjų pinigų ar atlikti kitas finansines operacijas.

„Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 5 tūkst. vietų, kur per įvairių partnerių tinklą galima išsigryninti pinigų, yra per 600 vietų, kur galima įnešti grynuosius pinigus paversti juos elektroniniais, yra per 300 bankų ir kredito unijų padalinių (…) Ar tai yra daug, ar mažai, nenorėčiau vertinti, visų pirma norėjome pateikti realius skaičius“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė LBA prezidentas Mantas Zalatorius, pristatęs pirmą kartą sudarytą interaktyvų finansinių paslaugų prieinamumo žemėlapį.

Pasak M. Zalatoriaus, demografinė padėtis, tuštėjantys regionai ir technologijų plėtra koreguoja finansinių paslaugų teikėjų veiklą.

Jo teigimu, ten, kur mažėja žmonių, natūraliai mažėja ir paslaugų, skirtumas tas, kad viešos paslaugos nyksta, o finansinės keliasi į internetą arba jungiasi su kitais partneriais.