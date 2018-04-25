Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Финансирование главных программ Евросоюза будет заморожено, если главы государств и правительств сообщества не смогут в ближайшие дни достичь соглашения по семилетнему бюджету на 2021-2027 годы, сообщает ТАСС.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе в среду высокопоставленный представитель ЕС в преддверии экстренного саммита лидеров стран сообщества 20 февраля.

«Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств», — сказал он.

По словам дипломата, политика Брюсселя многое теряет от отсутствия соглашения по бюджетному плану. «Без сделки ЕС теряет много времени на переговоры, вместо того, чтобы решать существующие проблемы», — отметил он.