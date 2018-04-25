default image
На электроавтобусы в крупных городах Литвы предлагается выделить еще 30 млн евро

Подробнее...
default image
Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Подробнее...
default image
Контролируемая Г. Жемялисом компания FL Technics покупает итальянское предприятие

Подробнее...
default image
Финские преподаватели записываются на курсы самообороны для защиты от насилия со стороны учеников

Подробнее...
default image
Франция решила закрыть старейшую АЭС

Подробнее...
default image
Г.Науседа: отношения Литвы и Японии улучшаются, но потенциал еще не испльзован

Подробнее...
default image
А.Лукашенко рассчитывает на более широкую поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе

Подробнее...
default image
Британия вводит балльную иммиграционную систему для привлечения квалифицированных кадров

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис ожидает решение С.Сквярнялиса по выборам в сейм до марта

Подробнее...
default image
ВОЗ назвала коронавирус менее смертельным, чем другие

Подробнее...
default image
Литва призывает ЕК оценить воздействие "Пакета мобильности" на природу

Подробнее...
default image
ЕС вложит более 100 млн. евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды

Подробнее...
default image
В Литве находится сын спасавшего евреев консула Японии Т. Сугихары

Подробнее...
default image
Гражданам Китая запретят въезд в Россию

Подробнее...
default image
Правительство Литвы будет решать об учреждении посольства в Австралии

Подробнее...
default image
Сеть Lidl отказалась от пластиковый пакетов, другие сети только планируют

Подробнее...
default image
C нынешнего года в Украине не будут принимать детей в детские дома

Подробнее...
default image
К 2070 году могут исчезнуть треть животных и растений - ученые

Подробнее...
default image
Самоубийств в Литве меньше, но их всё ещё заметно больше, чем в среднем в ЕС

Подробнее...
default image
Гренландия будет продавать воду тающих ледников

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Финансирование главных программ ЕС будет заблокировано без достижения сделки по бюджету

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Финансирование главных программ Евросоюза будет заморожено, если главы государств и правительств сообщества не смогут в ближайшие дни достичь соглашения по семилетнему бюджету на 2021-2027 годы, сообщает ТАСС.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе в среду высокопоставленный представитель ЕС в преддверии экстренного саммита лидеров стран сообщества 20 февраля.

«Сделка должна быть достигнута сейчас. Без нее самые центральные программы будут лишены легальных основ для использования средств», — сказал он.

По словам дипломата, политика Брюсселя многое теряет от отсутствия соглашения по бюджетному плану. «Без сделки ЕС теряет много времени на переговоры, вместо того, чтобы решать существующие проблемы», — отметил он.

реклама

Ситуация ухудшается тем, что даже при достижении соглашения на саммите Совет ЕС должен будет получить одобрение от Европарламента. «Достижение сделки — еще не конец истории. Когда она будет достигнута, ее необходимо будет согласовать с Европарламентом. А это тоже будет сложно, понадобится время», — пояснил представитель ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель в конце января объявил о созыве экстренного саммита по семилетнему бюджету ЕС, так как переговоры между евроинститутами по этому вопросы были заморожены из-за серьезных разногласий. Согласно последнему предложению председательствовавшей во втором полугодии 2019 года в Совете ЕС Финляндии, объем финансирования бюджета сообщества должен достичь €1,08 трлн. Это составляет 1,07% суммарного ВВП государств ЕС. Позже глава Евросовета Шарль Мишель обновил финское предложение без существенных изменений, в связи с чем Европарламент уже заявил, что не одобрит его.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил €1,087 трлн. Это примерно те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. В нынешнем цикле эта сумма равна 1,03% суммарного ВВП сообщества.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600