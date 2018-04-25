default image
Новый 2020 год: что изменится в Литве?

Подробнее...
default image
Тернистый путь «Независимости»

Подробнее...
default image
Спасут ли сеньоры рынок труда Литвы?

Подробнее...
default image
Сколько будем отдыхать в 2020 году

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Рождественский каток на площади Лукишкю

Подробнее...
default image
На Лукишкскую площадь возвращается фонтан света

Подробнее...
default image
Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

Подробнее...
default image
Какими будут социальные выплаты в 2020 г.

Подробнее...
default image
Лукашенко подчеркнул суверенитет Беларуси при интеграции с РФ

Подробнее...
default image
Президент предлагает разрешить разведслужбам вызывать граждан для превентивных бесед

Подробнее...
default image
Вальдемар Томашевский: Мы боремся за социальную справедливость

Подробнее...
default image
Украина отказалась от коньяка и шампанского

Подробнее...
default image
Польша отправила рождественские посылки полякам в Литве

Подробнее...
default image
Оценки пожарных рисков

Подробнее...
default image
Власти Новой Зеландии изъяли из оборота более 60 тыс. единиц огнестрельного оружия

Подробнее...
default image
Транспорт в праздничные дни

Подробнее...
default image
Президент Эстонии считает, что Таллин и Москва должны общаться как равные партнеры

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса вывоз мусора подорожает примерно на 70 процентов

Подробнее...
default image
Извлечение ядерного топлива на двух реакторах "Фукусимы-1" отложат до 2028 года

Подробнее...
Общество

Финансирование сферы культуры

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр культуры утверждает, что с января зарплаты работников подведомственных учреждений увеличатся на 10 процентов. Миндаугас Кветкаускас подчеркнул, что повышение окладов коснется всех работников культуры.

На приобретение книг библиотеками, бесплатное посещение музеев и другие нужды учреждениям культуры дополнительно выделяется миллион евро. Министр также утверждал, что здания главпочтамтов должны находиться в руках тех, кто сможет оценить и сохранить культурное наследие.

Кстати, на минувшей неделе Академия музыки и театра, солидаризируясь с другими литовскими вузами, провела  акцию протеста, названную «Крик». Преподаватели и студенты требуют ответственного отношения к высшему образованию, достойной оплаты труда, выполнения данных властью обещаний.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600