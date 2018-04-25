Финансирование сферы культуры

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр культуры утверждает, что с января зарплаты работников подведомственных учреждений увеличатся на 10 процентов. Миндаугас Кветкаускас подчеркнул, что повышение окладов коснется всех работников культуры.

На приобретение книг библиотеками, бесплатное посещение музеев и другие нужды учреждениям культуры дополнительно выделяется миллион евро. Министр также утверждал, что здания главпочтамтов должны находиться в руках тех, кто сможет оценить и сохранить культурное наследие.

Кстати, на минувшей неделе Академия музыки и театра, солидаризируясь с другими литовскими вузами, провела акцию протеста, названную «Крик». Преподаватели и студенты требуют ответственного отношения к высшему образованию, достойной оплаты труда, выполнения данных властью обещаний.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ