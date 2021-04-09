Финансовая безопасность женщин

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Финансовая зависимость от мужчины — один из первостепенных факторов риска в семье. В Литве женщины в меньшей степени чувствуют финансовую независимость, нежели мужчины, сообщает пресс-служба Swedbank.

По данным опросов, проведенных Swedbank, в настоящее время в Литве каждая четвертая женщина не сможет, оставшись одна, обеспечить себя и своего ребенка.

Финансовая независимость, или финансовая безопасность означает несколько важных вещей. В первую очередь контроль собственных финансов и принятие собственных решений. При этом не нужно полагаться на материальную помощь других.

Гендерные роли в семье

Выяснилось, что архаичное разделение ролей в семье не исчезло. Опрос показал, что в семьях ведут домашнее хозяйство 88 процентов женщин и 27 процентов мужчин, а за детьми ухаживают 92 процента женщин и каждый третий мужчина.

Эти роли выражаются и при распределении финансовой нагрузки. Когда женщин спросили, смогут ли они в настоящее время позаботиться о себе и своих детях, почти каждая четвертая ответила отрицательно.

Стереотипные роли также выражаются в том, как мужчины и женщины хотят, чтобы их партнер вел себя в семье. Хотя большинство считает, что семейные и рабочие вопросы должны быть согласованы, 13 процентов мужчин предпочитают, чтобы их жена или партнерша не работала, а 14 процентов женщин предпочли не работать сами.

Финансовые проблемы и пути их решения

Согласно статистике, женщины в Литве по-прежнему зарабатывают в среднем меньше мужчин – разрыв в оплате труда мужчин и женщин в 2019 году достиг 12,4 процента. Кроме того, женщины занимают меньше руководящих должностей и с меньшей вероятностью будут продвигаться по службе.

Воспитание детей оказывает серьезное влияние на финансовую безопасность женщин, поскольку женщины посвящают этому значительную часть своей жизни. Это сокращает время, затрачиваемое на профессиональную деятельность, они теряют часть своего дохода и берут на себя больше неоплачиваемой работы по дому. Женщинам также часто приходится заботиться о старших родственниках, что в свою очередь сказывается на времени и финансах.

В настоящее время средняя продолжительность жизни женщин в Литве на десять лет больше, чем у мужчин. Это означает, что они с большей вероятностью переживут супруга.

Все это говорит о том, что женщины должны уделять больше внимания финансам – не только заработкам, но также сбережениям, инвестициям, налоговому планированию, чтобы накопить достаточно средств для собственной финансовой безопасности.

Хотя исследования показывают, что почти четверть жителей Литвы избегают разговоров о своих финансах, существует универсальное правило – в случае вопросов или сомнений лучше не бояться проконсультироваться, чем в одиночку принять неправильное решение.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ