Финансовая перспектива ЕС

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Во время визита в Финляндию президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем финского парламента Матти Ванханеном договорился более активно сотрудничать в сфере инноваций, научных исследований ЕС в рамках программы Horizon, а также искать возможности ускорения реализации Rail Baltica, смычек газопроводов, сообщает BNS.

Находящийся в Финляндии президент Гитанас Науседа заявил, что для Литвы неприемлемо предлагаемое Евросоюзом решение о сокращении выплат на политику смычки и сельское хозяйство.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

«Выяснилось, что недостаточное финансирование может замедлить реализацию особо важных для Литвы и Балтийских стран инфраструктурных проектов: Rail Baltica, синхронизации электросетей с континентальной Европой, а также это снизит конкурентоспособность региона, генерируемую добавленную стоимость Сообщества, перспективы слаженного развития Литвы», – сообщила администрация президента после встречи Г. Науседы с премьером председательствующей в ЕС Финляндией Антти Ринне.