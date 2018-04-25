Во время визита в Финляндию президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем финского парламента Матти Ванханеном договорился более активно сотрудничать в сфере инноваций, научных исследований ЕС в рамках программы Horizon, а также искать возможности ускорения реализации Rail Baltica, смычек газопроводов, сообщает BNS.
Находящийся в Финляндии президент Гитанас Науседа заявил, что для Литвы неприемлемо предлагаемое Евросоюзом решение о сокращении выплат на политику смычки и сельское хозяйство.
«Выяснилось, что недостаточное финансирование может замедлить реализацию особо важных для Литвы и Балтийских стран инфраструктурных проектов: Rail Baltica, синхронизации электросетей с континентальной Европой, а также это снизит конкурентоспособность региона, генерируемую добавленную стоимость Сообщества, перспективы слаженного развития Литвы», – сообщила администрация президента после встречи Г. Науседы с премьером председательствующей в ЕС Финляндией Антти Ринне.
В ходе беседы обсуждались многолетняя финансовая перспектива ЕС и прочие вопросы. По словам президента, страна готова выделить соответствующее финансирование в бюджет ЕС, чтобы в нем была достигнута сумма до 1,11% общих национальных доходов, предназначенных для финансирования программ смычки, сельского хозяйства и прочих программ.
Г. Науседа напомнил, что финансирование этих приоритетных сфер необходимо для обеспечения развития регионов в Литве и создания одинаковых конкурентных условий с фермерами других стран ЕС.
Говоря о Пакете мобильности, Г. Науседа отметил, что Литва не одобряет рассматриваемые меры, призванные создать менее благоприятные условия для перевозчиков периферийных стран, противоречащие охране природы и укреплению общего рынка.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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