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Финансовое положение трети жителей Литвы из-за коронакризиса ухудшилось

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

В связи с пандемией коронавируса финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus.

По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 32,3% респондентов ответили, что их финансовое положение ухудшилось, 64,5% ответили, что оно не изменилось, а у 2,7% оно улучшилось.

По оценкам экономистов, наиболее финансово пострадали те, кто во время карантина лишился доходов в связи с ограничениями хозяйственной деятельности.

«Подобная статистика не очень должна удивлять, ведь есть показатели, которые обосновывают это утверждение. После введения карантина деятельность почти 55 тыс. предприятий в Литве была ограничена, это около 40% всех компаний страны. У нас есть и данные о том, как реагировали компании – большая их часть отправила работников в простой, им платили сниженную зарплату», – сказал BNS начальник отдела макропруденциального анализа Банка Литвы (Центробанка) Вайдотас Тузикас.

Руководитель проектов Финансового института банка Swedbank Юстина Багдонавичене сообщила, что количество людей, столкнувшихся с запретами на деятельность, не достигает 30% всех работающих, поэтому возможно, немалая часть тех, чье финансовое положение во время карантина ухудшилось, работает нелегально.

«Работодателям легко прекратить такие выплаты в конвертах, поскольку договора не защищают работников. Печально и то, что эти люди не могли надеяться и на помощь государства, поскольку не платил налогов с получаемых теневых доходов. Несомненно, влияние карантина на доходы ощутили и те, кто не мог работать удаленно», – сказала BNS Я. Багданавичюте.

По данным опроса, жители в возрасте 70 лет и старше, чаще указывали, что их финансовое положение не изменилось, кроме того, в этой возрастной группе респонденты реже указывали, что их финансовое положение ухудшилось.

Я. Багданавичюте утверждает, что доходы пожилых людей являются пассивными и не зависят от рынка труда, поэтому естественно, что их финансовое положение изменилось в наименьшей степени.

Между тем, В. Тузикас подчеркивает, что в будущем, если экономический рост «будет колебаться», то положение пенсионеров также может ухудшиться.

По данным опроса, наиболее значительно ухудшилось положение жителей села (35,6%), а в наименьшей степени – в Вильнюсе (27,8%) и в некоторых других крупных городах Литвы (28,1%).

По словам Я. Богданавичюте, в сельских местностях меньше выбор трудовой деятельности, поэтому экономика ограничена. Между тем, в Вильнюсе больше выбор дополнительной работы, жители были больше готовы финансово – у них были большие накопления.

Точные результаты опроса:

Вопрос: «Изменилось ли ваше финансовое положение по причине пандемии коронавируса?»

Ответы: финансовое положение не изменилось 64,5%; финансовое положение улучшилось 2,7%; финансовое положение ухудшилось 32,3%;не знали, не ответили 0,5%.

Был опрошен 1001 житель Литвы в возрасте 18 лет и старше в 25 городах и 39 сельских местностях.

Комментариев: 2

  1. Ричард :

    В одних новостях прочитал о радости реелторов о том что появился не малый спрос на миллионные вложения в недвижимость на литовском взморье, класс! Я бы на месте соответствующих органов поинтересовался этими людьми, которые в пандемию так в Литве обогатились !

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  2. Ирина :

    Вопрос: кто смог в столь не легкое время , когда в основном все- таки люди пострадали от карантина, вынужденного застоя, потерь в бизнесе, кто эти счастливчики сумевшие обогатиться?

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