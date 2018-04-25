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TOP,Деньги,Общество,Перекресток мнений

Финансовое положение ухудшилось

Фото pixabay.com

В связи с пандемией коронавируса финансовое положение трети жителей Литвы ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу агентства BNS компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus. 

По данным опроса, проведенного 10-18 июля, 32,3% респондентов ответили, что их финансовое положение ухудшилось, 64,5% ответили, что оно не изменилось, а у 2,7% оно улучшилось.

По оценкам экономистов, наиболее финансово пострадали те, кто во время карантина лишился доходов в связи с ограничениями хозяйственной деятельности. 

«Подобная статистика не очень должна удивлять, ведь есть показатели, которые обосновывают это утверждение. После введения карантина деятельность почти 55 тыс. предприятий в Литве была ограничена, это около 40% всех компаний страны. У нас есть и данные о том, как реагировали компании, – большая их часть отправила работников в простой, им платили уменьшенную зарплату”, – сказал BNS начальник аналитического отдела Банка Литвы (Центробанка) Вайдотас Тузикас.  

Руководитель проектов Финансового института банка Swedbank Юстина Багданавичюте сообщила, что количество людей, столкнувшихся с запретами на деятельность, не достигает 30% всех работающих, поэтому, возможно, немалая часть тех, чье финансовое положение во время карантина ухудшилось, работает нелегально.  

«Работодателям легко прекратить такие выплаты в конвертах, поскольку договора не защищают работников. Печально и то, что эти люди не могли надеяться и на помощь государства, поскольку не платили налогов с получаемых теневых доходов. Несомненно, влияние карантина на доходы ощутили и те, кто не мог работать удаленно», – сказала BNS Ю. Багданавичюте.

По данным опроса, жители в возрасте 70 лет и старше чаще указывали, что их финансовое положение не изменилось, кроме того, в этой возрастной группе респонденты реже указывали, что их финансовое положение ухудшилось. 

Ю. Багданавичюте утверждает, что доходы пожилых людей являются пассивными и не зависят от рынка труда, поэтому естественно, что их финансовое положение изменилось в наименьшей степени. 

Между тем В. Тузикас подчеркивает, что в будущем, если  экономический рост будет колебаться, положение пенсионеров также может ухудшиться. 

По данным опроса, наиболее значительно ухудшилось положение жителей села (35,6%), а в наименьшей степени –  в Вильнюсе (27,8%) и в некоторых других крупных городах Литвы (28,1%).

По словам Ю. Багданавичюте, в сельских местностях меньше выбор трудовой деятельности, поэтому экономика ограничена. Между тем в Вильнюсе больше выбор дополнительной работы, жители были больше готовы финансово – у них были большие накопления. 

В опросе принимали участие жители Литвы в возрасте 18 лет и старше в 25 городах и 39 сельских местностях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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