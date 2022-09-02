Финансовые испытания сентября

От А до Я — за 350 евро

Вот уже четвертый год подряд мы рассчитываем стоимость корзины для первоклассников. При оценке того, сколько будет стоить полная подготовка ребенка к первому классу, в расчеты включается самый дешевый вариант по каждому необходимому товару.

Можно отметить, что цена экономичной корзины для канцтоваров остается неизменной на протяжении последних нескольких лет. Вероятная причина того — значительная конкуренция среди торговцев: необходимые канцтовары можно найти не только в специализированных магазинах, но и в привычных нам торговых сетях и книжных магазинах.

Корзина с предметами первой необходимости, включающая в себя рюкзак, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования и прочие канцелярские товары, в этом году обойдется вам примерно в 115 евро. Еще 50 евро придется потратить на спортивную одежду, танцевальную обувь и сменную обувь.

Значительную часть бюджета придется выделить на школьную форму, цена которой составит около 130 евро, и на учебники. Последние, ​​в зависимости от издателя, обойдутся в 60-65 евро.

Однако некоторые родители, вероятно, предпочтут более дорогие и качественные товары. В этом случае потраченная сумма может быть значительно выше и достигать 500 евро.

Расходы родителей старшеклассников могут быть ниже, если ребенок еще не вырос и не сносил форму, если форма для спортивных занятий и рюкзак еще в хорошем состоянии и если часть канцелярских принадлежностей не израсходована. Но в любом случае важно планировать эти расходы, особенно в условиях быстро растущей инфляции.

Уроки экономии

Самоуправления предоставляют поддержку семьям, которые испытывают трудности с приобретением самых необходимых школьных принадлежностей. Родители должны обратиться в отдел социальной поддержки своего самоуправления до 1 сентября.

Однако сэкономить может каждый. Качественные школьные принадлежности можно найти в различных группах обмена или на площадках торговли подержанными товарами. У родственников или друзей могут быть нужные или даже неиспользованные вещи. Поэтому начинать поиск школьных принадлежностей всегда стоит с этого.

Еще одним потенциально более экономичным местом для покупок является интернет. Канцтовары и учебники стоит поискать в интернете: покупая их напрямую у издателей или получая специальные предложения, вы можете значительно сэкономить.

Наконец, не торопитесь и проконсультируйтесь с учителями, прежде чем покупать школьные принадлежности. Они подскажут, какие именно учебники понадобятся в этом учебном году, смогут помочь оценить потребность в канцтоварах, запланированных учебной программой. Например, если в план уроков на первые несколько месяцев изобразительного искусства не входит что-либо рисовать гуашью или использовать пластилин, расходы можно отложить на более позднее время.

Юрате ЦВИЛИКЕНЕ, руководитель Финансового института Swedbank