Финансовые последствия карантина ощутила половина жителей – опрос

Nuotrauka pixabay.com

Более половины домашних хозяйств в Литве ощутили финансовые последствия весеннего карантина, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Банка Литвы (БЛ, Центробанка).

По данным пороса, доходы 29% домашних хозяйств сократились, 6% утратили постоянный источник доходов, а треть за последнее полугодие потратила часть или даже все накопления.

По словам старшего экономиста Отдела макропруденциального анализа БЛ Виктории Грибаускайте, выросла неопределенность людей по поводу будущего.

«Видна выросшая неопределенность по поводу перспектив будущего и меньшее желание тратить, а это позволяет полагать, что в ближайшее время домашние хозяйства будут более осторожно управлять своими личными финансами – будут внимательнее следить за изменениями доходов и осторожнее планировать расходы», – отметила в пресс-релизе В. Грибаускайте.

Основная часть домашних хозяйств (70%) оценивает свое положение как среднее или хорошее, однако их доля за год сократилась на 7 пунктов.

На 12 пунктов до 57% за год сократилась доля домашних хозяйств, которые могли формировать сбережения.

Репрезентативный опрос БЛ был проведен в июле-августе, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов.