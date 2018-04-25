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В вопросе кредитования жители Литвы более консервативны, чем латыши и эстонцы. Об этом свидетельствует исследование Swedbank.

Основная причина, по которой жители Литвы рассматривают возможность взять кредит, – это решение совершить дорогостоящую покупку, которую они не могли бы оплатить из своих сбережений. Между тем жители Латвии и Эстонии в первую очередь берут кредиты, чтобы покрыть непредвиденные расходы, такие, как ремонт автомобилей или медицинские услуги.

Специалисты Swedbank отмечают, что финансовые привычки жителей Балтии разнятся.

Например, только 21 процент жителей Литвы возьмет кредит, чтобы покрыть незапланированные расходы, в то время как в Эстонии и Латвии число таких людей оценивается в 32 и 33 процента соответственно.

Предполагается, что это может быть связано с особенностями менталитета литовцев. У жителей этой балтийской республики сильно развито чувство общности, а семейные связи более крепкие, поэтому в случае форс-мажора литовцы могут рассчитывать на помощь родственников, в том числе в финансовом плане, считает директор департамента потребительских кредитов и автокредитования Swedbank Томас Пуликас.

«Литовцы склонны взвешивать затраты, оценивать их необходимость и ответственно рассматривать возможности займов. Решение занять деньги для отпуска, семейных торжеств и досуга не является рациональным. Например, только два процента жителей Литвы ушли бы в отпуск на деньги, взятые в долг. В Латвии и Эстонии для этой цели возьмут займ пять и семь процентов населения соответственно», – сообщил он.

По данным Swedbank, за три квартала текущего года общий объем потребительских кредитов вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний срок погашения потребительских кредитов остается неизменным и составляет 5,5 года.

По словам Т. Пуликаса, существует три основных направления потребительского кредитования: займы на потребительские нужды, автокредиты и кредиты на ремонт дома или жилье и другую недвижимость.

«По данным нашего банка, население одалживает для потребительских целей наименьшие суммы, в среднем 2,2 тысячи евро. Средний автокредит составляет 6,2 тысячи евро, а сумма потребительского кредита на ремонт дома или покупку недвижимости самая высокая и достигает 10,5 тысячи евро», – сказал Т. Пуликас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ