Финансовые услуги: курс на онлайн

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В регионах Литвы в последние годы становится меньше отделений банков, однако Литовская ассоциация банков утверждает, что в стране всего несколько мест, где обналичивание денег или другие финансовые операции могут представлять определенную сложность, сообщает BNS.

Президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс представил составленную впервые интерактивную карту доступности финансовых услуг и сказал, что демографическая ситуация, пустеющие регионы и развитие технологий вносят коррективы в деятельность поставщиков финансовых услуг.

По его словам, сейчас в Литве почти 5 тысяч мест, где можно обналичить деньги, более 600 мест, где можно внести на счет наличные, более 300 подразделений банков и кредитных кооперативов.

«Много это или мало, мне бы не хотелось давать оценку, прежде всего мы хотели привести реальные цифры», – сказал на недавней пресс-конференции М. Залаторюс.