Финансовые услуги: курс на онлайн

В регионах Литвы в последние годы становится меньше отделений банков, однако Литовская ассоциация банков утверждает, что в стране всего несколько мест, где обналичивание денег или другие финансовые операции могут представлять определенную сложность, сообщает BNS.
Президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс представил составленную впервые интерактивную карту доступности финансовых услуг и сказал, что демографическая ситуация, пустеющие регионы и развитие технологий вносят коррективы в деятельность поставщиков финансовых услуг.
По его словам, сейчас в Литве почти 5 тысяч мест, где можно обналичить деньги, более 600 мест, где можно внести на счет наличные, более 300 подразделений банков и кредитных кооперативов.
«Много это или мало, мне бы не хотелось давать оценку, прежде всего мы хотели привести реальные цифры», – сказал на недавней пресс-конференции М. Залаторюс.
Проведенный ЛАБ репрезентативный опрос показывает, что треть клиентов банков ни разу в год не бывает в отделениях банка, половина опрошенных сказала, что к услугам в отделениях банков прибегает до трех раз в год, чаще всего в случае какой-либо проблемы.
Между тем мобильным приложением банка в телефоне люди пользуются едва ли не ежедневно. Популярность интернет-банкинга за десять лет выросла вдвое: ею пользуются 65% клиентов, а клиенты в возрасте до 45 лет – практически все. Как утверждает ЛАБ, сейчас в стране действуют 9 банков и несколько десятков кредитных кооперативов. Сеть базовых услуг покрывает всю Литву, есть лишь несколько мест, где в радиусе 10 км нет доступа к наличности.
Финансовые услуги предоставляют 302 отделения банков и кредитных кооперативов, действуют 903 банкомата и 2238 терминалов Perlas, где можно получить наличные.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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