Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов

Фото pixabay.com

Правительство Финляндии приняло решение о возобновлении с 14 мая трудовой миграции, сообщает телерадиовещательная корпорация ERR.

Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств — членов ЕС для сезонной работы. При этом Министерство социального обеспечения и здравоохранения страны рекомендует прибывающим ограничивать тесные контакты с другими людьми и соблюдать самостоятельный карантин. В случае такого карантина разрешено передвижение между местом жительства и работой, а также по иным неотложным причинам (например, посещение магазина или аптеки).

Неотъемлемое право въезжать в страну и выезжать из нее имеют граждане Финляндии. Также границы открыты для граждан иных государств, имеющих вид на жительство в Финляндии, дипломатов, обучающихся в финских вузах студентов, иностранных журналистов и лиц, направляющихся к членам семьи.