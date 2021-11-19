Финляндия будет принимать больше беженцев

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Финляндия решила с 2022 года увеличить лимит на прием беженцев из-за захвата «Талибаном» власти в Афганистане. Об этом сообщает Yle.

Про увеличение годовой квоты на прием беженцев заявила глава МВД Финляндии Мария Охисало. По ее словам, лимит будет повышен до 1,5 тысячи человек из-за ухудшения ситуации в Афганистане. Министр подчеркнула, что прием беженцев по установленным лимитам — один из лучших способов помочь попавшим в беду людям.

Как добавляет издание, в сентябре 2021 года власти Финляндия планировала повысить квоту на прием беженцев в следующем году до 2 тысяч человек. Сейчас страна ежегодно принимает по лимитам 1050 человек. В 2019 году квота составляла 850 беженцев.