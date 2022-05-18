Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

«Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться… Я приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы — наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В НАТО полагают, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции альянса в Балтийском море. По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.