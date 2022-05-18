Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters.
Передача документов послами двух стран состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Решение Финляндии и Швеции, которые многие годы сохраняли нейтралитет, было вызвано вторжением России в Украину. Процесс вступления в НАТО, как ожидается, займет несколько недель.
«Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться… Я приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы — наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО полагают, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции альянса в Балтийском море. По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.korrespondent.net