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Финляндия и Швеция рассматривают возможность ужесточения пандемийных ограничений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, на специальной пресс-конференции правительства в Стокгольме было объявлено о возможности введения новых ограничений в связи с усложняющейся ситуацией с пандемией.

Тем временем в соседней Финляндии правительство также рассматривает возможность введения ограничения на путешествия с тем, чтобы уменьшить новые случаи ввоза коронавируса, особенно штамма «омикрон».