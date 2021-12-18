Финляндия и Швеция рассматривают возможность ужесточения пандемийных ограничений.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, на специальной пресс-конференции правительства в Стокгольме было объявлено о возможности введения новых ограничений в связи с усложняющейся ситуацией с пандемией.
Тем временем в соседней Финляндии правительство также рассматривает возможность введения ограничения на путешествия с тем, чтобы уменьшить новые случаи ввоза коронавируса, особенно штамма «омикрон».
Речь в частности идет об обязательстве предоставить негативный коронавирусный тест, сделанный за 48 часов при путешествии как из, так и за пределов Европейского Союза. Финляндия также порекомендует всем путешественникам, в том числе из стран ЕС, пройти повторный тест после прибытия.
Впрочем, как и в случае со Швецией, финское правительство всё ещё обсуждает детали и время начала введения новых ограничений.