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Финляндия и Швеция рассматривают возможность ужесточения пандемийных ограничений

Фото kariuomene.lt

Финляндия и Швеция рассматривают возможность ужесточения пандемийных ограничений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, на специальной пресс-конференции правительства в Стокгольме было объявлено о возможности введения новых ограничений в связи с усложняющейся ситуацией с пандемией.

Тем временем в соседней Финляндии правительство также рассматривает возможность введения ограничения на путешествия с тем, чтобы уменьшить новые случаи ввоза коронавируса, особенно штамма «омикрон».

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Речь в частности идет об обязательстве предоставить негативный коронавирусный тест, сделанный за 48 часов при путешествии как из, так и за пределов Европейского Союза. Финляндия также порекомендует всем путешественникам, в том числе из стран ЕС, пройти повторный тест после прибытия.

Впрочем, как и в случае со Швецией, финское правительство всё ещё обсуждает детали и время начала введения новых ограничений.

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