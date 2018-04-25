Финляндия и Швейцария объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

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В Финляндии объявили чрезвычайное положение, а также ряд дополнительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом объявила премьер-министр Санна Марин.

Финляндия немедленно закрывает свои границы и призывает своих граждан за рубежом вернуться домой. Граждане, которым более 70 лет, должны самоизолироваться на карантин.

Также мероприятия с участием более десяти человек под запретом. Свобода передвижения людей может быть ограничена «из-за серьезной угрозы жизни и здоровью». Посещение больниц и домов престарелых будет запрещено. Работники государственного сектора будут вынуждены работать удаленно.

Школы и университеты также будут закрыты со среды. Детские сады будут открыты.

Новые меры вступят в силу 18 марта и продлятся до 13 апреля.