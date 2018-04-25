Финляндия и Швейцария объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19

В Финляндии объявили чрезвычайное положение, а также ряд дополнительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом объявила премьер-министр Санна Марин.
Финляндия немедленно закрывает свои границы и призывает своих граждан за рубежом вернуться домой. Граждане, которым более 70 лет, должны самоизолироваться на карантин.
Также мероприятия с участием более десяти человек под запретом. Свобода передвижения людей может быть ограничена «из-за серьезной угрозы жизни и здоровью». Посещение больниц и домов престарелых будет запрещено. Работники государственного сектора будут вынуждены работать удаленно.
Школы и университеты также будут закрыты со среды. Детские сады будут открыты.
Новые меры вступят в силу 18 марта и продлятся до 13 апреля.
В свою очередь Швейцария также вводит режим ЧП: до 19 апреля запрещены «все публичные и частные мероприятия», заявило правительство.
«В связи с ускорением распространения коронавируса Федеральный совет усиливает меры, направленные на защиту населения. Он квалифицирует нынешнее положение в Швейцарии как «чрезвычайную ситуацию», в соответствии с законом об эпидемиях», — сказано в сообщении.
В нем подчеркивается, что это «позволяет правительству принимать общенациональные меры, то есть идентичные для всех кантонов». Речь идет о «новом этапе». До настоящего времени в Швейцарии в связи с коронавирусом действовало «особое положение», предполагавшее менее широкие права федеральных властей.
«Все магазины, рынки, рестораны, бары, места для представлений и отдыха, такие как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки, будут закрыты», — сообщает Федеральный совет.korrespondent.net
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