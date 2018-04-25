Финляндия намерена закупить новые истребители

В конце октября финским правительством было объявлено о начале тендера. Истребителями, которые будут рассматриваться в рамках программы HX Fighter Program, являются американские истребители Boeing F / A-18 Super Hornet и Lockheed Martin F-35, а также французские Dassault Rafale, британские Eurofighter Typhoon, и шведские Saab Gripen.

Как отмечают в секретариате Сил обороны Финляндии, в рамках проекта состоится закупка 64 новых, многоцелевых истребителей, которые будут отвечать требованиям операционной среды.

Будущий поставщик истребителей будет выбран на основе пяти компонентов: военные возможности многоцелевого истребителя, безопасность поставок, промышленное сотрудничество, затраты на приобретение и жизненный цикл, а также последствия политики безопасности и обороны. Предложения будут оцениваться, в первую очередь, исходя из военных возможностей в связи с долгосрочным влиянием закупаемых истребителей на возможности Сил обороны Финляндии. Таким образом, оценка послужит основой для принятия окончательного политического решения о приобретении, которое ожидается в 2021 году.