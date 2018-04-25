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Финляндия намерена закупить новые истребители

By MSgt John Nimmo Sr. — http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=b80505b2ee3487d78eb63dca21e61885e7c9a829&t=2, Public Domain, Link

Финляндия намерена направить 10 млрд евро на закупку новых истребителей для нужд своих ВВС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, Силы обороны Финляндии обратились с просьбой к правительству о пересмотре условий тендера для производителей истребителей, претендующих на поставки по контракту на сумму до 10 миллиардов евро.

Новые машины будут закуплены с целью замены устаревшего парка истребителей F / A-18 Военно-воздушных сил Финляндии.

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В конце октября финским правительством было объявлено о начале тендера. Истребителями, которые будут рассматриваться в рамках программы HX Fighter Program, являются американские истребители Boeing F / A-18 Super Hornet и Lockheed Martin F-35, а также французские Dassault Rafale, британские Eurofighter Typhoon, и шведские Saab Gripen.

Как отмечают в секретариате Сил обороны Финляндии, в рамках проекта состоится закупка 64 новых, многоцелевых истребителей, которые будут отвечать требованиям операционной среды.

Будущий поставщик истребителей будет выбран на основе пяти компонентов: военные возможности многоцелевого истребителя, безопасность поставок, промышленное сотрудничество, затраты на приобретение и жизненный цикл, а также последствия политики безопасности и обороны. Предложения будут оцениваться, в первую очередь, исходя из военных возможностей в связи с долгосрочным влиянием закупаемых истребителей на возможности Сил обороны Финляндии. Таким образом, оценка послужит основой для принятия окончательного политического решения о приобретении, которое ожидается в 2021 году.

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