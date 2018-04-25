Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

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Правительство Финляндии направит 100 млн евро в течение следующих трех лет в Зеленый климатический фонд ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, фонд, созданный в соответствии с Парижским соглашением, поддерживает проекты с низким уровнем выбросов и устойчивости к изменению климата в развивающихся странах.

По сравнению с предыдущими годами финансовая поддержка данного фонда со стороны Финляндии увеличилась на 25 процентов. Так, в 2015 году сумма финских ассигнований составляла 80 млн евро.

По словам министра по вопросам сотрудничества в области развития и внешней торговли Вилле Скиннари, «Финляндия берет на свои плечи глобальные обязанности в борьбе с изменением климата и, в частности, хочет поддержать наиболее уязвимые и наименее развитые страны в их экологических действиях». «Зеленый климатический фонд играет важную роль в рамках Парижского соглашения. Мы должны продолжать смягчать воздействия от изменения климата, нельзя терять время», — добавил финский министр.

Некоторые из текущих проектов, над которыми работает фонд, включают содействие применению климатически устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Гане, управление рисками продовольственной безопасности в Зимбабве, решение проблемы климатической уязвимости водоснабжения на Маршалловых Островах, содействие восстановлению тропических лесов в Гондурасе и помощь уязвимым сообществам в Кыргызстане, чтобы разнообразить их чувствительные к климату средства к существованию.

Отметим, что в общей сложности 27 стран объявили о выделении в общем 9,8 млрд долларов США в течение следующих нескольких лет для поддержки работы Зеленого климатического фонда.