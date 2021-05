Финляндия названа лучшей страной Европы для выхода на пенсию

Фото pixabay.com

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Финляндия заняла первое место в новом исследовании компании Blacktower Financial Group под названием «Лучшие европейские страны для выхода на пенсию» (The best European countries for retirement).

Согласно отчёту, Финляндия, отличающаяся низким уровнем преступности и большой продолжительностью жизни, заняла первое место с учётом ряда показателей.

Отчет Blacktower Financial Management Group выявил лучшие европейские страны для пенсионеров в 2021 году на основе таких компонентов, как уровень преступности, стоимость жизни, ожидаемая продолжительность жизни, цена на недвижимость и число людей старше 65 лет.

Из 40 оцениваемых стран европейских стран Финляндия заняла почётное первое место тем самым, опередив Испанию и Словению. В последующих местах расположились Нидерланды, Италия, Дания, Португалия, Испания и Дания соответственно.