Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции

Он также отметил, что претензии Анкары к Хельсинки и Стокгольму по поводу якобы поддержки террористов его «удивили».

«Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы и будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет», – добавил Ниинистё.

Накануне сообщалось, что Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО — выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.

Напомним, что власти Турции поставили десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО.