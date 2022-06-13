Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил, что его страна не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции, с которой вместе подали заявку на членство, сообщает NRK.
«Я скажу, что случай Швеции – это наш случай. Это значит, что мы будем идти дальше вместе», – сказал президент Финляндии.
Он также отметил, что претензии Анкары к Хельсинки и Стокгольму по поводу якобы поддержки террористов его «удивили».
«Нас удивила позиция Турции, но в международной политике мы должны серьезно относиться к тому, что говорит другая сторона. Так мы и будем поступать. Я надеюсь, мы найдем решение, которое всех удовлетворяет», – добавил Ниинистё.
Накануне сообщалось, что Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО — выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.
Напомним, что власти Турции поставили десять условий Швеции и Финляндии для снятия вето на их членство в НАТО.korrespondent.net