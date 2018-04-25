Финляндия объявит о постепенном ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом в мае

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия объявит о постепенном ослаблении ограничений, связанных с короновирусом в мае.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, несмотря на это, глава финского правительства предупредила, что ситуация с COVID-19 в стране остается серьезной.

В интервью журналистам она пояснила, что при принятии решения о том, будут ли школы открыты вновь, правительству необходимо учитывать риски распространения вируса и проблемы тех детей, которые испытывают трудности с дистанционным обучением.

Санна Марин отметила, что правительство по-прежнему стремится предотвратить распространение коронавируса в стране. Подчеркнув важность защиты наиболее уязвимых групп людей, С.Марин признала, что правительство пока не обсуждало отказ от нынешних мер по борьбе с распространением вируса. Однако, по ее утверждению, Финляндия объявит о постепенном ослаблении некоторых ограничений, связанных с короновирусом в мае текущего года.

По данным Финского института здравоохранения и социального обеспечения, в Финляндии подтверждено 4129 случаев инфицирования COVID-19. Число скончавшихся от вируса составило 149 человек.