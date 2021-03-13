Финляндия одобрила вакцины AstraZeneca для людей старше 70 лет

Sauliaus Žiūros nuotr.

Власти Финляндии отменили возрастные ограничения для вакцины AstraZeneca и решили, что этим препаратом можно вакцинировать граждан старше 70 лет, пишет Yle.

Медрегулятор для решения данного вопроса обращался к экспертам, которые и приняли соответствующее решение, опираясь на исследования в Шотландии и Великобритании. Согласно им, первая доза AstraZeneca обеспечивает людей в возрасте такой же защитой, как и вакцина Pfizer.

«Поэтому больше нет оснований для сохранения верхнего возрастного лимита», — пояснил руководитель экспертной группы Института здоровья (THL) Вилле Пелтола.