Финляндия ограничивает въезд из стран ЕС и Шенгена

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«Интерфакс» пишет, что Финляндия ужесточает правила въезда на свою территорию, чтобы предотвратить распространение новых штаммов коронавируса.

Ограничения в отношении необязательных поездок начинают действовать с сегодняшнего дня, 27 января. Они касаются граждан, прибывающих из стран ЕС или Шенгенской зоны, цель визита которых считается несущественной.

Также нововведение коснётся командировочных, кроме тех, чей род деятельности признан жизненно важным для общества. Обосновать необходимость въезда своих сотрудников в Финляндию должен работодатель.