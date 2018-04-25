Финляндия откроет школы через две недели

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Финляндия через две недели возобновит обучение в школах, ранее закрытых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

«Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявили, что школы откроются 14 мая, однако только ученики базовых девяти классов вернутся к учебе. Старшая школа и дальше будет учиться дистанционно «, — сказано в публикации.

В Финляндии учебный год заканчивается в конце мая, поэтому обучение продлится всего две недели.

«В этом году не будет происходить никаких торжеств, приуроченных к концу учебного года, из-за влияния COVID-19», — пишет Xinhua.

Отмечается, что решение о возобновлении обучения было раскритиковано Нацсоюзом педагогов, но власти ссылаются на успешный опыт других европейских государств.

Ранее ВОЗ назвала коронавирус общей угрозой, которую можно победить только общими усилиями. Так, руководство Всемирной организации здравоохранения и лидеры ЕС в заявили, что все новые вакцины, средства диагностики и лечения против коронавируса должны быть в равной степени доступны всем во всем мире.