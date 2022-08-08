Финляндия планирует ужесточить визовый режим с РФ

«Я очень хорошо понимаю моральное возмущение (в обществе Финляндии — ред.), что когда в Украине война и люди страдают, в то же время (у россиян — ред.) есть нормальный туризм. Это не то, что нужно в данной ситуации», — отметил он.

Финское правительство уже провело заседание по новым возможным санкциям, на котором министр назвал законные способы ограничения выдачи виз гражданам РФ. Глава финского МИД также обсудил возможное введение новых мер с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, — это повлиять на категории виз и сроки их оформления», — отметил он.

Чиновник добавил, что пока Финляндия не может аннулировать выданные ранее долгосрочные визы, поскольку для этого нужно «веское обоснование», например, угроза безопасности страны.

Правительство Финляндии планирует обсудить этот вопрос уже на следующей неделе.

Чиновник подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз россиянам необходимо согласовать в рамках санкций Евросоюза против РФ.

Финляндия поднимет этот вопрос во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Напомним, западные СМИ заявили, что Евросоюз не может полностью запретить выдачу виз гражданам России.

Ранее сообщалось, что несколько стран ЕС решили временно не давать туристические визы россиянам, в частности Чехия и Бельгия.