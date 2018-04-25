Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия попытается репатриировать детей финских женщин, которые поехали в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, глава правительства Финляндии отметила, что сделать это нужно «как можно скорее».

Тем не менее сама Финляндия является одной из стран-членов Европейского Союза, которая все ещё не может принять решение о том, следует ли позволить вернуться домой гражданам, которые оказались заключенными в лагерях в северо-восточной Сирии для лиц, примкнувших к террористической организации «Исламское государство». Усложняет все это тот факт, что около 30 детей, рожденных от 11 женщин являющихся гражданками Финляндии, также находятся в заключении.

«Целью действий властей является защита интересов ребенка при любых обстоятельствах», — сказала Санна Марин, оставляя дверь открытой для репатриации некоторых матерей со своими детьми. «Нет необходимости помогать взрослым, которые сами поехали в регион», — добавила она. Тем не менее, следует понимать, что правительство Санны Марин столкнётся с обсуждениями по этому вопросу в парламенте, где решение вопроса о репатриации будет также стоять на повестке.