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Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям

  • Фото pixabay.com

Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в настоящее время отцы в Финляндии получают 2,2 месяца отпуска по уходу за ребенком, однако новое правительство Финляндии объявило о планах предоставить всем родителям одинаковый отпуск по уходу за ребенком, чтобы отцы могли больше времени проводить со своими детьми. В это время каждый из родителей будет получать государственное пособие, которое будет увеличено до 14 месяцев.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в прошлом месяце заявила, что ее стране еще предстоит пройти путь к достижению гендерного равенства, и жаловалась, что слишком мало отцов проводят время со своими детьми в раннем возрасте.

В правительстве Финляндии заявили, что этим решением они хотят содействовать благополучию и гендерному равенству в обществе.

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По действующей в Финляндии системе сегодня, декретный отпуск составляет 4,2 месяца, а отцам предоставляется 2,2 месяца, пока ребенку не исполнится два года. Однако в среднем только один из четырех отцов принимает то, что им дают.

Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее стране еще предстоит пройти путь к достижению гендерного равенства.

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