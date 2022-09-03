Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с РФ

«VR Group приняла решение прекратить грузовые перевозки на восточном направлении до конца года. Пассажирские перевозки «Аллегро» были приостановлены в марте. VR Group начала переговоры, в ходе которых группа продаст свои ассоциированные компании и компании, связанные с восточными грузовыми перевозками», — заявил исполняющий обязанности гендиректора компании Топи Симола.

Поезда «Аллегро» перестали курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 28 марта. Финская газета Helsingin Sanomat писала, что министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила в VR письмо о «нецелесообразности эксплуатации поезда».

Напомним, россияне массово используют границу с Эстонией или Финляндией для въезда в ЕС. С начала полномасштабной войны в Украине более 60% россиян воспользовались именно этими границами.

Кроме того, граждане России активно снимают валюту из банкоматов в Финляндии, используя для этого карты китайской платежной системы UnionPay.