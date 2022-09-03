Финляндия прекратила железнодорожное сообщение с РФ

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все электропоезда Allegro (Аллегро), которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сказано в финансовом отчете компании VR Group по итогам первого полугодия 2022 года.
«Компания списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с Аллегро, на общую сумму 45,4 миллиона евро», — говорится в заявлении компании.
«VR Group приняла решение прекратить грузовые перевозки на восточном направлении до конца года. Пассажирские перевозки «Аллегро» были приостановлены в марте. VR Group начала переговоры, в ходе которых группа продаст свои ассоциированные компании и компании, связанные с восточными грузовыми перевозками», — заявил исполняющий обязанности гендиректора компании Топи Симола.
Поезда «Аллегро» перестали курсировать между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 28 марта. Финская газета Helsingin Sanomat писала, что министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен направила в VR письмо о «нецелесообразности эксплуатации поезда».
Напомним, россияне массово используют границу с Эстонией или Финляндией для въезда в ЕС. С начала полномасштабной войны в Украине более 60% россиян воспользовались именно этими границами.
Кроме того, граждане России активно снимают валюту из банкоматов в Финляндии, используя для этого карты китайской платежной системы UnionPay.korrespondent.net