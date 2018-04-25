Финляндия продлевает меру пограничного контроля до 13 мая

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Финляндия продлевает меру пограничного контроля из-за коронавируса до 13 мая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией правительства этой страны, власти Финляндии продлили и ужесточили пограничный контроль, продолжив политику ограничения поездок в страну и из страны до 13 мая.

«Цель заключается в том, чтобы еще больше сократить передвижение через границы со Швецией и Норвегией», — говорится в специальном заявлении правительства Финляндии. Помимо прочего, власти также рекомендовали транспортным компаниям прекратить продажу пассажирских билетов из Швеции, Эстонии и Германии в Финляндию, пока не будут сняты ограничения.

Согласно последним данным, в Финляндии зарегистрировано 2176 случаев инфицирования COVID-19, число летальных исходов составило 27. Мера погранконтроля была введена в марте для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 в стране.