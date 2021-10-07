Финляндия проложит железную дорогу до Петербурга

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Портал DP.ru пишет, что в Финляндии продолжают согласовывать проект строительства восточной железной дороги, которая в перспективе пройдёт и по территории России до Санкт-Петербурга. Об этом сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций Финляндии.

Общая стоимость проекта достигает 1.7 млрд евро. Сроки окончания строительства железной дороги пока не называются. Линия будет скоростной и двухпутной.

На территории Финляндии дорога соединит аэропорт Хельсинки Вантаа и 16 населённых пунктов.

Напомним, поезд «Аллегро» преодолевает расстояние между Петербургом и Хельсинки за три с половиной часа.