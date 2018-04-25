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Финляндия становится единственным производителем урана в ЕС

  • Фото из открытых источников

Правительство Финляндии предоставило разрешение на добычу и переработку урана, со стороны государственной компании Terrafame.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, поскольку Чешская Республика и Румыния ранее объявили о прекращении своей добычи и переработки урана, это решение сделает Финляндию единственным производителем урана в ЕС.

Основные виды деятельности Terrafame связаны с добычей никеля и цинка, а уран является побочным продуктом процесса добычи металла. В будущем компания планирует переработать уран в экспортируемый так называемый «желтый кек», который используется в качестве топлива для атомных электростанций. Таким образом разрешение, выданное финским правительством в этом году, позволит Terrafame производить до 250 тонн урана в год, хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет несколько меньше. Компания уже огласила намерение экспортировать «желтый кек» в Северную Америку или другие страны Европы.

Тем не менее, чтобы иметь возможность экспортировать в отдельные страны, Terrafame нуждается в разрешении Министерства иностранных дел страны, а также Европейского сообщества по атомной энергии Евратом.

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Отметим, что решение правительства на выдачу разрешения на добычу и переработку урана вызвало недовольство у экологов, которые намереваются обжаловать данное решение в судебных и других инстанциях.

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