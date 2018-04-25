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Финляндия усилит контроль на границе с Россией

  • Фото azertag.az

Весной 2020 года финские пограничники усилят контроль с воздуха на восточной границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Yle. Патрулировать границу будут вертолеты и самолеты.

Как отмечается, на финляндско-российской границе начнется регулярное патрулирование на самолетах и вертолетах.

«Мы будем патрулировать границу больше, чем раньше, особенно в безлюдных районах», — сообщил Yle капитан Ристо Яаскеляйнен, до 2020 года занимавший должность командира пограничной эскадрильи.

Особое внимание будет уделяться лесным зонам на востоке и севере страны. «Это те районы, откуда часть пограничников перевели в южные пункты пропуска», — отмечает Yle.

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Вертолеты оснастят тепловизорами, которые позволяют тщательно отслеживать происходящее на земле. Нелегала можно будет увидеть за несколько километров. Вылеты станут почти ежедневными, количество часов полета пограничной охраны увеличится до четырех тысяч в год.

Таким образом финские власти борются с нелегальной иммиграцией. На востоке Финляндия граничит с Мурманской областью, Карелией и Ленинградской областью.

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