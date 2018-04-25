Финляндия вводит карантин для прибывающих из стран риска

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Финляндия вводит карантин для прибывающих из стран с высоким риском распространения коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз канцелярии правительства Финляндии, теперь несоблюдение карантинных мер гражданами может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до трех месяцев.

По словам финского министра здравоохранения Криста Киуру, новые меры представлены для предотвращения распространения новых коронавирусных инфекций в Финляндии. Теперь лица, прибывающие в Финляндию из стран с высоким уровнем инфицирования, будут обязаны помещаться под карантин.

Объявление было сделано после того, как появилась новость о том, что у большого числа пассажиров, прибывших рейсом из Северной Македонии в Турку, юго-западную Финляндию, была подтверждена инфекция коронавируса.

Таким образом Финляндия перешла от применения рекомендаций к использованию запретов, нарушение, которых может грозить лишением свободы. «Это больше не вопрос добровольного карантина. Впервые применяется статья 70 Закона об инфекционных заболеваниях», отметила министр здравоохранения Криста Киуру.

Финляндия считает, что в список стран с высоким риском входят места, где регистрируется более 8 подтвержденных случаев Covid-19 на 100000 жителей в день.