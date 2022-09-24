Финляндия вводит «существенные ограничения» на въезд россиян

Президент и кабинет министров Финляндии в пятницу, 23 сентября, согласовали решение об ограничении въезда для россиян. Об этом говорится в пресс-релизе финского правительства.
В сообщении говорится, что Финляндии в ближайшее время объявит о принципиальном решении «относительно существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз, основанного на существенном вреде международному положению» страны.
Детали решения объявят позже в пятницу, 23 сентября.
Напомним, Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан РФ.
Как известно, после того, как глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, россияне массово хлынули в Финляндию и Грузию.korrespondent.net