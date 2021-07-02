Финляндия выделит €150 млн на защиту прав женщин и равенства полов

Глава правительства пояснила, что €80 млн пойдут на продвижение полового равенства в сфере технологий и инноваций, €20 млн — на защиту прав в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. «Кроме того, Финляндия увеличит вклад в финансирование борьбы за сокращение разрыва между мужчинами и женщинами на €50 млн», — добавила она.

Марин отметила, что одним из ключевых вопросов для Финляндии остается обеспечение равного доступа к образованию. Также она заявила о приверженности продвижению прав женщин на международной арене, особенно в том, что касается повестки мира и безопасности. Sun00:00ПредыдущийОстановитьСледующий00:00 / 03:00Включить звукВо весь экранКопировать видео ссылкуПроиграть / ОстановитьВыключить / Включить звукСообщить о проблемеЯзыкMox плеер

Форум «Поколение равенства», посвященный проблемам равноправия, открылся в среду в Париже. В нем, в частности, принимают участие президенты Франции, Аргентины, Грузии, Мексики, ЮАР, премьер-министры Канады и Финляндии, вице-президент США, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также представители НПО, ведомств и международных организаций.