Финляндия заметно усиливает свой военный потенциал

Сегодня в Финляндии существует всеобщий призыв в армию, который распространяется только на мужчин. Тем не менее, женщины могут проходить военную службу от шести до 12 месяцев в качестве добровольцев. В отличии от соседней Швеции, где всеобщая воинская повинность была отменена в 2010-ом и вновь введена в 2017-ом, отмена воинской повинности никогда не обсуждалась всерьёз в Финляндии. Считается, что интерес, проявляемый финскими женщинами к военной службе, весьма невелик по сравнению с женщинами во всех остальных скандинавских странах.

Усиление милитаризации проявляется и в крупных оборонных проектах. В 2019 году правительство Финляндии одобрило заказ на построение четырех новых корветов для военно-морских сил страны стоимостью в 1,3 млрд евро. Военно-морские силы Финляндии получили согласие правительства на установление систем вооружения производства шведской компании Saab AB. Интересным является то, что новые судна станут самыми большими кораблями в составе финского флота со времен окончания Второй мировой войны.

Финляндия также ведет существенную работу в вопросах усиления военно-воздушных сил. Уже концу января истекает крайний срок предоставления компаниями-производителями истребителей технической документации для участия в тендере на закупку новых истребителей для нужд ВВС Финляндии. Всего Финляндия намеревается направить 10 млрд евро на закупку новых истребителей. По плану, одержавшая победу на тендере компания построит 64 новых, многоцелевых истребителя.

Будущий поставщик машин будет выбран на основе пяти компонентов: военные возможности многоцелевого истребителя, безопасность поставок, промышленное сотрудничество, затраты на приобретение и жизненный цикл, а также последствия политики безопасности и обороны для приобретения. Предложения будут оцениваться, в первую очередь, исходя из военных возможностей в связи с долгосрочным влиянием, которое приобретение окажет на возможности сил обороны Финляндии. Таким образом, оценка послужит основой для принятия окончательного политического решения о приобретении, которое ожидается в 2021 году.

Для получения всеобъемлющего понимания вопроса следует также взглянуть на экономическую ситуацию в Финляндии. Ещё в 2015-году Финляндия почувствовала сильный удар по экономике в результате политических и экономических проблем, сложившихся в регионе. В те годы даже Президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что экономика страны находится в глубоком кризисе ввиду взаимосвязанности финской и российской экономик. Согласно данным статистической службы Европейского союза, именно Финляндия больше всех стран ЕС пострадала от войны санкций и конфликта Запада с Россией. Кризис сыграл существенную роль в политическом ландшафте Финляндии, вынужденной пойти на такие непопулярные меры, как снижение зарплат, и государственных капиталовложений в ряд сфер.

Потенциальная неспособность ЕС к развитию военного сотрудничества и единой позиции по внешнеполитическим вопросам, усиление напряженности в Европе всё больше беспокоит финских избирателей и политиков. В условиях, когда «европейский союз слаб и разобщён как никогда» (из речи президента Финляндии Саули Ниинистё в 2017 году), а позиция по конфликтам непосредственно у границ Союза неясна, важность опоры на собственные силы приобретает всё большую политическую актуальность в отдельных странах-членах, ярким примером чего служит Финляндия. Показательно то, что наращивание военного потенциала в этой северной стране происходит несмотря на затруднения в экономике, таких как замедление темпов роста ВВП, впрочем, Финляндия показывает готовность идти на этот шаг перед лицом растущей напряженности, как, в целом, в мире, так и Европе.