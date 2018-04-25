default image
Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Подробнее...
default image
Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Подробнее...
default image
Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа началась в США

Подробнее...
default image
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

Подробнее...
default image
Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Подробнее...
default image
В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США

Подробнее...
default image
Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Подробнее...
default image
Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Подробнее...
default image
Зеленский ожидает "мощную" встречу с Трампом

Подробнее...
default image
Новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии

Подробнее...
default image
Изъято около 300 тыс. упаковок лекарств с ранитидином

Подробнее...
default image
Правительство Литвы отказывается от идеи голосования по интернету

Подробнее...
default image
"Дом семьи Авраама": в Абу Даби будет возведена синагога

Подробнее...
default image
Власти Рима подняли цены на посещение Колизея

Подробнее...
Бизнес,Транспорт

Финская Veho приобретает Silberauto

Фото pixabay.com

Финская компания Veho приобретает компанию Silberauto, являющуюся импортером и продавцом автомобилей Mercedes-Benz в Литве и Эстонии.  После приобретения, стоимость которого не разглашается, Silberauto продолжит деятельность в качестве отдельной компании. Торговый знак и место работы не изменятся, говорится в сообщении Veho.

«Данная сделка является последовательным шагом в реализации нашей стратегии и одновременно важным событием во всем секторе стран Северной Европы. Большинство наших клиентов находятся именно в странах региона Балтийского моря, поэтому здесь мы еще больше закрепимся», – отметил в пресс-релизе гендиректор Veho  Юха Роутсалайнен.

Veho является компаний торговли автомобилями, которая действует в Финляндии, Швеции и Балтийских странах. В 2018 году выручка компании достигала 1,2 млрд евро – более одной пятой этой суммы было получено в Швеции и в Балтийских странах.  Между тем выручка Silberauto в прошлом году была рекордной и достигла 269 млн евро, а чистая прибыль компании составила 1,881 млн евро. Silberauto торгует транспортными средствами Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso. Единственным акционером литовской компании Silberauto является одноименная эстонская.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!