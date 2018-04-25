Финская Veho приобретает Silberauto

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Финская компания Veho приобретает компанию Silberauto, являющуюся импортером и продавцом автомобилей Mercedes-Benz в Литве и Эстонии. После приобретения, стоимость которого не разглашается, Silberauto продолжит деятельность в качестве отдельной компании. Торговый знак и место работы не изменятся, говорится в сообщении Veho.

«Данная сделка является последовательным шагом в реализации нашей стратегии и одновременно важным событием во всем секторе стран Северной Европы. Большинство наших клиентов находятся именно в странах региона Балтийского моря, поэтому здесь мы еще больше закрепимся», – отметил в пресс-релизе гендиректор Veho Юха Роутсалайнен.

Veho является компаний торговли автомобилями, которая действует в Финляндии, Швеции и Балтийских странах. В 2018 году выручка компании достигала 1,2 млрд евро – более одной пятой этой суммы было получено в Швеции и в Балтийских странах. Между тем выручка Silberauto в прошлом году была рекордной и достигла 269 млн евро, а чистая прибыль компании составила 1,881 млн евро. Silberauto торгует транспортными средствами Mercedes-Benz, Unimog и Mitsubishi Center Fuso. Единственным акционером литовской компании Silberauto является одноименная эстонская.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ