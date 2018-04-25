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Финские преподаватели записываются на курсы самообороны для защиты от насилия со стороны учеников

Фото pixabay.com

В Финляндии растет число учителей, пострадавших от насилия в школах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новые данные профсоюза работников образования Финляндии, всё больше учителей посещают курсы самообороны для защиты от насильственного поведения.

Согласно данным, в среднем каждый 201-ый учитель в Финляндии подвергся насилию на работе в 2019 году. Всего было зарегистрировано 400 случаев насилия в детских садах и 650 в общеобразовательных учреждениях. Школьное насилие привело к тому, что учителя брали больничные для поправки здоровья. Более того, в результате растущего числа насилия число учителей, находящихся в отпуске по болезни, за последние два года существенно возросло.

Отмечается, что часто на учителей нападают ученики, однако имеют место нападения и со стороны родителей учеников или коллег. Результатом сложившейся ситуации стало то, что всё больше учителей начали посещать курсы самообороны для защиты себя от насилия.

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В свою очередь опрос, проведенный профсоюзом работников образования Финляндии, показал, что 75 процентов учителей считают, что обучение приемам самообороны помогло им справиться во время нападения.

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