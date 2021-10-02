Финские заводчики начнут вакцинировать норок от коронавируса

Финские заводчики пушных зверей начнут вакцинировать норок от коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR) сообщает ТАСС.

Глава ассоциации Марья Тиура подчеркнула, что финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса.

Вакцину, получившую название FurcoVac, разработали FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Создание вакцины началось осенью 2020 года для предотвращения возможного распространения вируса на финских фермах.

Препарат FurcoVac был протестирован в университетской лаборатории и в одном из финских зверохозяйств, иммунный ответ у животных оказался на достаточном уровне. В Финляндии пока не было зафиксировано ни одного случая коронавируса у пушных зверей. В Дании и Нидерландах при этом множество животных пришлось усыпить.