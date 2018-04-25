Фонд по борьбе с COVID-19 завершил работу

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Фонд помощи по борьбе с коронавирусом под попечительством бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте прекращает активную деятельность, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За три месяца его функционирования жители и литовские компании пожертвовали почти 822 тысячи евро. На эти деньги были приобретены средства индивидуальной защиты, реактивы и другое оборудование для больниц страны и неправительственных организаций.

Организатор фонда министр финансов Вилюс Шапока отметил, что символичным является то, что организация начала деятельность вместе с карантином и ровно после его завершения деятельность приостанавливается.

«Мы благодарим всех, кто сделал пожертвования и внес свой вклад в деятельность фонда, – врачей, ученых, представителей деловых и неправительственных организаций, а также компании, которые бесплатно предоставили свои услуги, способствуя тому,чтобы выделять средства было удобно и просто», – сказал В. Шапока.

Поддержку оказали как юридические лица, так и резиденты и литовцы, проживающие за рубежом. Почти 533 тысячи евро выделили фонду 133 представителя бизнеса, 10 тысяч долларов выделил нью-йоркский Фонд нации.

Собранные средства были использованы для приобретения различного медицинского оборудования, реактивов, средств защиты, таких, как многофункциональная система для диагностики нового коронавируса – GeneXpert IV и GeneXpert II, десять тест-наборов Xpert® Xpress SARS-CoV-2, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковое диагностическое оборудование, эхоскопы, защитные костюмы многоразового использования, мониторы жизненно важных функций и прочее.

Пока из средств, собранных в фонде, были использованы и подписаны контракты на сумму около 790 тысяч евро. Остальные средства – около 31 тысячи евро – резервируются с учетом того, что расходы уже запланированы.