Фонд помощи бизнесу в этом году планирует дать в кредит 200-300 млн. евро

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Глава Государственного агентства по управлению инвестициями, которое контролирует миллиардный Фонд помощи бизнесу в Литве, заявил, что в этом году фонд надеется предоставить крупным и средним компаниям 200-300 млн евро кредитов.

Дайнюс Вильчинскас утверждает, что сейчас фонд рассматривает заявки на сумму в 170 млн евро, из которых утверждено проектов на 61 млн евро, по ним ожидаются выводы Брюсселя.