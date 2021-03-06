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Фонд помощи бизнесу в этом году планирует дать в кредит 200-300 млн. евро

Nuotrauka pixabay.com

Глава Государственного агентства по управлению инвестициями, которое контролирует миллиардный Фонд помощи бизнесу в Литве, заявил, что в этом году фонд надеется предоставить крупным и средним компаниям 200-300 млн евро кредитов.   

Дайнюс Вильчинскас утверждает, что сейчас фонд рассматривает заявки на сумму в 170 млн евро, из которых утверждено проектов на 61 млн евро, по ним ожидаются выводы Брюсселя. 

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«Когда завершится государственная поддержка посредством субсидий, вероятно, мы увидим истинную картину того, какие компании и насколько пострадали, увидим истинное количество банкротств, поскольку в прошлом году оно было рекордно низким», – заявил в среду Д. Вильчинскас в парламентском Комитете по бюджету и финансам. 

По его словам, различные средства помощи – перенос уплаты налогов, субсидии и прочие меры – добавили компаниям ликвидности, поэтому они накапливали средства на счетах, платили кредиты, даже брали кредиты в банках. 

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«Эта ликвидность зачастую превращалась во вклады на банковских счетах или в кредитные выплаты банкам, и банковский сектор не использовался, как в других странах, чтобы способствовать кредитованию бизнеса в этот сложный период. Предложенные меры не полностью успешно сработали в Литве», – сказал глава фонда.

По его словам, в Эстонии кредитный портфель банков за пандемию вырос, между тем, в Литве «сильно сократился».  

Фонд помощи бизнесу до сих пор помог двум компаниям – производителей котельных на биомассе Enerstena и крупнейшему туроператору в Балтийских странах Novaturas. 

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