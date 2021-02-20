Фонд помощи бизнесу выкупит облигации Novaturas стоимостью 10 млн евро

Особенно пострадавший от коронавирусной пандемии туроператор стран Балтии Novaturas выпускает облигации стоимостью 10 млн евро, которые выкупит созданный государством Фонд помощи бизнесу (ФПБ).
Фонд инвестирует в шестигодичные облигации компании — правление компании утвердило соглашение с управляющим фондом Агентством по управлению государственными инвестициями (АУГИ).
Гендиректор АУГИ Дайнюс Вильчинскас говорит, что агентство оценило устойчивость модели бизнеса предприятия.
«Средства помощи помогут группе Novaturas в этот переменчивый период обеспечить себе финансовую ликвидность, сохранить рабочие места и финансовую защиту от вероятных изменений в будущем, если меняющаяся динамика вируса не будет благоприятствовать туристическому сектору», — сказал Д. Вильчинскас для пресс-релиза.
Фонд, который помогает затронутым пандемией средним и крупным предприятиям, купит конвертируемые облигации Novaturas стоимостью 5 млн евро и обычные облигации такой же стоимости. Через шесть лет Novaturas обязуется их выкупить, это можно будет сделать и досрочно.
Глава группы Novaturas Аудроне Кейните говорит, что начавшаяся во всем мире вакцинация и адаптация туристического бизнеса к новым требоованиям в сфере здравоохранения и безопасности позволяет ожидать восстановления рынка уже в этом году.
Компания Novaturas на прошлой неделе сообщила, что в 2020 году понесла 4,49 млн евро чистых убытков, ее показатель EBITDA был отрицательныма — 2,557 млн евро, выручки упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов сократилось на 84%.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.