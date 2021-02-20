Фонд помощи бизнесу выкупит облигации Novaturas стоимостью 10 млн евро

Фонд, который помогает затронутым пандемией средним и крупным предприятиям, купит конвертируемые облигации Novaturas стоимостью 5 млн евро и обычные облигации такой же стоимости. Через шесть лет Novaturas обязуется их выкупить, это можно будет сделать и досрочно.

Глава группы Novaturas Аудроне Кейните говорит, что начавшаяся во всем мире вакцинация и адаптация туристического бизнеса к новым требоованиям в сфере здравоохранения и безопасности позволяет ожидать восстановления рынка уже в этом году.

Компания Novaturas на прошлой неделе сообщила, что в 2020 году понесла 4,49 млн евро чистых убытков, ее показатель EBITDA был отрицательныма — 2,557 млн евро, выручки упала на 82% до 33,1 млн евро, а число клиентов сократилось на 84%.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.